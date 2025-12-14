الأحد 14 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

الإسلام والعالم، وزير الأوقاف ضيف صالون ماسبيرو الثقافي الثلاثاء

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
يحل وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ضيفًا علي صالون ماسبيرو الثقافي باستديو أحمد زويل بعد غد الثلاثاء.

ويتحدث وزير الأوقاف عن “الإسلام والعالم.. حالة الدين في القرن الحادي والعشرين”وذلك بحضور نخبة من الإعلاميين والكتاب ورؤساء التحرير.

صالون ماسبيرو الثقافي

ومن الجدير بالذكر أن  صالون ماسبيرو الثقافي قد سبق واستضاف وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور محمود محيي الدين، ووزير الخارجية الأسبق السفير نبيل فهمي. وقد نقلت عن الصالون العديد من وسائل الإعلام العربية والدولية.

وينعقد صالون ماسبيرو الثقافي باستديو أحمد زويل بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين من داخل ماسبيرو وخارجه.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة: إن صالون ماسبيرو الثقافي قام بسلسلة ندوات منذ أغسطس 2025، حيث استضيف نخبة من كبار المفكرين والمبدعين ورجال الدولة.

ويناقش الصالون قضايا السياسة والاقتصاد والفلسفة والفكر الاجتماعي، ويتم بثه على شاشات التليفزيون المصري.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام، أن الإصلاح الإداري مستمر ولا تراجع عن تحديث ماسبيرو، وحرية الرأي مكفولة تمامًا، ولا يمكن المساس بها، بل تعمل الهيئة على تعزيزها وحمايتها.

يذكر أن إطلاق اسم العالم الكبير الدكتور أحمد زويل علي استديو 45 إذاعة قد حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

أحمد زويل استديو أحمد زويل وزير الأوقاف الدكتور اسامة الازهري أسامة الأزهري

