أحمد السقا عن رحيل سليمان عيد: قُلت لأشرف زكي “مش هقدر أدفن نفسي”

كشف الفنان أحمد السقا عن واحدة من أصعب لحظات حياته وهي عندما تلقى نبأ وفاة صديق عمره الفنان الراحل سليمان عيد.

وأكد أحمد السقا في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، أن الوحيد الذي لم يستطع المشاركة في دفنه هو سليمان عيد، فقال: “الأتب اللي طالع لي بقاله 26 سنة، لما عرفت من أشرف زكي بوفاته افتكرته بيهزر”.

وأوضح السقا أن نقيب المهن التمثيلية قال عندما أخبره بالوفاة: “قُلت له أول مرة أعرف يعني إيه مصطلح أنا رجلي مش شيلاني” وأكد السقا أنه لم يستطع دفن صديق عمره، فعندما سأل لينزل لدفنه قال: “أنا مش هقدر أدفن نفسي، أدفن نفسي إزاي".

وأضاف أحمد السقا: “سليمان ده نموذج للشخص الطيب، ده داخل الجنة داخل الجنة، أنا أعرفه أكثر من أهله، كان ناس كثيرة تضغط عليه وتيجي عليه ويستحمل ويجي يترمي في حضني، كنت أنا اللي أبقى متدايق ومتعصب وعايز أعمل جناية وهو اللي يوقفني ويهديني”.

وعن اللحظة التي تلقى فيها خبر وفاة سليمان عيد قال: “لقيت الدكتور أشرف بيقول لي البقاء الله في صاحب عمرك، وقولت له أشرف بطل هزار أنا عارف هزاركوا السخيف ده قالي والله العظيم سليمان اتوفى”.

وأضاف: “دخلت عند الخشبة وقُلت له أنا بطولي في الدنيا دلوقتي ولما وصلنا المدافن وقفت بعيد وقولت لهم مش نازل”.

