محمد إمام: "المنافسة بتخلينا نطلع أحسن ما فينا"

علق الفنان محمد إمام على بعض الأحاديث المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه كان قد وجه رسالة لشخص بعينه من حديث سابق له حول كون والده الفنان عادل إمام هو الأعلى أجرا في الوطن العربي.

وكتب محمد إمام في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “أنا مش عارف ليه في ناس فهمت إن أنا نزلت بوست لشخص محدد..أنا عامله ليهم كلهم.. ونتكلم جد شوية.. أنا عمري لا حطيت حد ولا هحط حد في دماغي وده اللي اتعلمته من أبويا ربنا يخليه لينا”.

وتابع: “إني أكون ابن أكبر نجم في التاريخ ووصلت للي أنا فيه دلوقتي ده ماكنش سهل أبدًا وبحمد ربنا عليه كل يوم.. وده كان بفضل حبكم ودعمكم ليا بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى.. يعني أنا أصلًا فيا اللي مكفيني”.

واختتم حديثه قائلا: “وحقيقي بتمنى الخير للجميع.. المنافسة دي بتخلينا نطلع أحسن ما فينا وكل ده في صالح الجمهور العظيم اللي زيكم.. بشكر كل اللي بيحبني.. أنا بحبكم أكتر بكتير وانتوا أهم حاجه في حياتي بعد عيالي.. الحمد لله”.

محمد إمام يتحدث عن والده عادل إمام

وكان الفنان محمد إمام قد كتب منشورًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحدث فيه عن والده الفنان عادل إمام، وقال مازحًا إنه هو الأعلى أجرًا بالوطن العربي.

وقال محمد إمام خلال المنشور: “طيب علشان بس نحسم الجدل لأن في تصريحات نزلت على لساني أنا ماقولتهاش.. عادل إمام هو ما زال أعلى أجر في الوطن العربي ومحدش مننا يقدر يقرب للرقم بتاعه”.

وأضاف: “في نجوم كبار في السينما بيجيبوا أعلى الإيرادات ونجوم متألقين بيدغدغوا الدنيا في المسلسلات بيتقاضوا أعلى الأجور.. بس ده مايمنعش ان أنا برضه الأعلى أجر فيهم، تحياتي لكل زمايلي الفنانين.. كلنا بنبذل أقصى مجهود عندنا علشان نسعدكم.. ربنا يوفق الجميع، والبوست ده هزار مع صحابي والناس اللي بتحبني علشان مش عاوز دوشة ”.

أحداث مسلسل الكينج

وكان الفنان محمد إمام قد استأنف تصوير مسلسل “الكينج” بعد الحريق الذي نشب داخل ديكوراته الرئيسية بإستوديو مصر، وتسببت في أضرار بالغة له.

وتم نشر صور من داخل تصوير المسلسل، معلنًا استئناف التصوير في أحد الديكورات الأخرى للمسلسل.

تدور أحداث مسلسل الكينج في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب مصري يدعى "حمزة الدباح" ينتمي إلى إحدى العصابات الدولية، مما يجعله يواجه عدة تحديات يحول التغلب عليها.

أبطال مسلسل الكينج

ومسلسل الكينج من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، ويشارك فيه كل من وميرنا جميل، وحنان مطاوع، وسامي مغاوري، وعمرو عبد الجليل، وحجاج عبدالعظيم، وانتصار، وكمال أبو رية.

