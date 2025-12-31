المطربة هدى: تعبت جدا في حياتي وهذه مواصفات فتى أحلامي (فيديو)

18 حجم الخط

تحدثت المطربة هدى عن فتى أحلامها، قائلة: "كل فتاة تتمنى أن يكون شريك حياتها شخصية محترمة، ويتحمل مسئولية، ويكون صاحب مواقف".

وقالت خلال لقائها ببرنامج " تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على فضائية "صدى البلد": "لو فى علاقة حب بيني وبين شريك حياتي وسيوفر لي كافة احتياجاتي، سأترك الفن من أجل الحياة الزوجية".

وأضافت: "أتمنى أن أعيش حالة من الرومانسية والحب"، موضحة: "عشت حياة كانت شبه قاسية، حيث بدأت حياتي العملية فى سن صغيرة، وأخواتي وأهلي هم عوضي فى الدنيا، وواجهت الكثير من المواقف الصعبة فى حياتي".

وأكدت: " أعيش بدعوات أمي وأختي وخالتي، ودائما والدتي تدعي لي قائلة: ربنا يوعدك باللى يريحك، واللهي تتستري، وتلاقي اللى يحبك، ويريحك".

وتابعت الفنانة هدى، عن الفن، مؤكدة: "العمل فى كافة القطاعات صعب، ولكن الفن أكثر صعوبة خاصة فى السهر ومسئولية، وأحيانا كثيرا يقف الإنسان، فى حالة تيه، ولا يعلم ماذا يفعل، وهناك حاجات بتكون صعبة جدا".

وكانت المطربة هدى طرحت أحدث أغانيها التى تحمل عنوان "كف ورا كف"، وهي من كلمات عمرو قطب، وألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقي نوار البحيري، وفي خطوة فنية جديدة تستكمل بها هدى مسيرتها الغنائية بأسلوب مختلف ومميز، وكانت آخر أعمال هدى أغنية "مستفزة" كلمات حسام موكا وإبراهيم الشناوي وألحان أحمد سعد وتوزيع أشرف البرنس وإدارة الإنتاج محمد الشناوي ومسجل صوت أحمد جودة.

