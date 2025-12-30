محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة

18 حجم الخط

عقد الكينج محمد منير، جلسة عمل مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة من اجل تحضير أغنية جديدة تمهيدًا لطرحها قريبًا.

أغنية محمد منير الجديدة

أغنية الكينج الجديدة من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفي وتودي موسيقي أسامة هندي.

وكان قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس اختيار الفنان محمد منير سفيرًا للجنة الأولمبية المصرية.

وقلد المهندس ياسر إدريس الفنان محمد منير القلادة الأولمبية وسط أجواء رائعة في حضور المهندس أدهم دهب عضو اللجنة الاقتصادية الأولمبية.

وأعرب الكينج محمد منير عن سعادته باختياره سفيرًا للجنة الأولمبية بما تحمله من تاريخ عريق موجها الشكر إلى المهندس ياسر إدريس على ثقته بشخصه واختياره سفيرًا للحركة الأولمبية المصرية وحصوله على القلادة الأولمبية.

وتابع محمد منير قائلًا: الرياضة رسالة عظيمة ونبيلة وأتمنى أن أساهم في تعزيز مفاهيمها ومصطلحاتها الراقية ونشرها من خلال دورى كسفير للحركة الأولمبية.

