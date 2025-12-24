المجلس الاستشاري للوطنية للإعلام يناقش تطوير ماسبيرو

18 حجم الخط

ماسبيرو، عقد المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الدكتور أشرف العربي اجتماعًا مطولًا مساء اليوم، بحضور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي وناقش المجلس ما تم طرحه في اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في اجتماعاته الأخيرة بشأن تطوير ماسبيرو.

ومن المقرر أن يعود المجلس للاجتماع خلال أيام لمناقشة التصورات التي يقدمها فريق عمل برئاسة عبد الفتاح الجبالي بشأن رفع مستوى الأداء الاقتصادي لماسبيرو، وتحقيق الاستدامة، وحل مشاكله التي تراكمت عبر عقود.

وبناء علي تكليف رئيس الوزراء تقدم الهيئة الوطنية للإعلام خطتها إلى الحكومة في يناير 2026.

المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام

يذكر أن المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام يضم نخبة من الخبراء، ويعمل بشكل تطوعي، بدون مقابل.

وفي وقت سابق، وفي إطار توجيهات الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بتطوير القنوات الإقليمية عقد الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح رئيس قطاع القنوات الإقليمية مع رؤساء القنوات الإقليمية اجتماعا لبحث واستعراض استراتيجية وأهداف القنوات الإقليمية.



وتطرق الاجتماع إلى دور القنوات الخدمي والتنموي المتمثل في التعبير عن طبيعة الإقليم الموجود به كل قناة وثقافته وبيئته والمشروعات التنموية التي تتم على أرض الواقع ونقلها للمشاهدين، إلى جانب التعبير عن أفكار وآمال وطموحات مواطني الإقليم وعرض نماذج الموهوبين لاكتشاف مواهب جديدة وتقديمها للمجتمع فى كافة المجالات وذلك من خلال التواجد بالكاميرا فى الشارع بالقرى والنجوع والمدن.





