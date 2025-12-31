تامر عاشور يتألق في حفل رأس السنة بالعاصمة الجديدة (فيديو)

18 حجم الخط

انطلق منذ قليل، حفل النجم تامر عاشور في العاصمة الجديدة، بمناسبة ليلة رأس السنة، حيث شهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا.

حفل تامر عاشور ليلة رأس السنة

وبدأ تامر عاشور حفله الغنائي بأغنية “عشت معاك حكايات” وبعدها تألق بأغنية “تيجي نتراهن” وسط تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

وفي سياق آخر، يحيي النجم تامر عاشور، حفلا غنائيا يوم 9 يناير من العام الجديد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور أسعار التذاكر وبدأت من 2500 جنيه وحتى 8000 جنيه.

ومن المفترض، أن يقدم تامر عاشور خلال حفله المقبل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى غنائه ألبوم “ياه”.

ويعيش تامر عاشور حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الحالية، حيث يعكف على الانتهاء من ألبومه الجديد تمهيدا لطرحه في عيد الفطر.

ويتعاون عاشور الفترة المقبلة مع النجمة أنغام من حيث التلحين وذلك بعد نجاحهم سويا في عدد من الأعمال ومن بينهم ياريتك فاهمني، لوحة باهتة وغيرهم

كما أن عاشور يتعاون أيضا مع إليسا في تلحين أغنية من بعد آخر عمل بينهما وهو تعاونه معها في تلحين أغنية أنا سكتين

ويتعاون عاشور مع الشاعر الغنائي تامر حسين في ألبومه الجديد، حيث عقدت بينهما جلسة عمل لتسجيل الأغاني لتدخل في قائمة الألبوم.

