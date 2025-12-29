أخبار الحوادث اليوم: ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين.. الإدارية تحيل 35 طعنًا على نتائج إعادة انتخابات النواب للنقض.. نهاية مأساوية لأب وأبنائه الثلاثة في تسرب غاز بالمنيا

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من ممارسة “شخصين، سيدة”لأعمال البلطجة والتعدى على زوجها بالسب والضرب ومنعها وزوجها من دخول مسكنهما بمحافظة الغربية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي شديد الخطورة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بما يجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بمحافظة القاهرة .

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، بإحالة 35 طعنًا على نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي كانت أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس الماضي لمحكمة النقض لاختصاصها بنظر صحة العضوية، فيما قررت ببطلان عريضة دعوى.

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ببراءة البلوجر لوشا، من تهمة بث فيديوهات خادشة، وتتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة.

قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية برفض دعوى شاليمار شربتلي ضد الفنانة هالة صدقي لرفعها من غير ذي صفة.

أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل برج العرب (٣،١) وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة التيك توكر مداهم، بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة بالسجن 3 سنوات.

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 26 يناير المقبل للحكم.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال، 4 سيدات – لـ 8 منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

قررت النيابة العامة بـ مدينة المنيا انتداب الطبيب الشرعي لإجراء أعمال الصفة التشريحية على جثامين أب وأبنائه الثلاثة، لقوا مصرعهم نتيجة اختناق بسبب تسرب غاز داخل منزلهم بـ قرية بني أحمد التابعة لـ مركز المنيا.

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابي دولي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال إيهامهم باستثمارها في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة مقابل أرباح مالية وهمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.