النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب غاز بالمنيا

قررت النيابة العامة بـ مدينة المنيا انتداب الطبيب الشرعي لإجراء أعمال الصفة التشريحية على جثامين أب وأبنائه الثلاثة، لقوا مصرعهم نتيجة اختناق بسبب تسرب غاز داخل منزلهم بـ قرية بني أحمد التابعة لـ مركز المنيا.

وتبين أن الضحايا هم محمود أحمد محمود 38 سنة كهربائي، وأبناؤه مالك محمود أحمد 6 سنوات وأحمد محمود أحمد 12 سنة وآية محمود أحمد 15 سنة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة أب وأبنائه الثلاثة إثر تسرب غاز داخل منزلهم بقرية بني أحمد الغربية التابعة إداريا لمركز المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وفاة الأب وأبنائه الثلاثة، وجميعهم من قاطني القرية.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

