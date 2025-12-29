الإثنين 29 ديسمبر 2025
حوادث

الإدارية العليا تحيل 35 طعنًا على نتائج إعادة انتخابات النواب 2025 لمحكمة النقض للاختصاص

مجلس الدولة
مجلس الدولة
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، بإحالة 35 طعنًا على نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي كانت أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس الماضي لمحكمة النقض لاختصاصها بنظر صحة العضوية، فيما قررت ببطلان عريضة دعوى.

 

‎تضم الدوائر الـ55 فى محافظات المرحلة الثانية كالتالى:

محافظة القاهرة إعادة فى 7 دوائر من اصل 19‎ دائرة محافظة القليوبية إعادة فى 5 دوائر من أصل 6‎ دوائر محافظة الدقهلية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ10‎ محافظة المنوفية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ6‎ محافظة الغربية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ7 ‎محافظة كفر الشيخ إعادة بالكامل فى دوائرها 4‎ محافظة الشرقية إعادة فى 8 دوائر من اصل 9 محافظة دمياط إعادة فى دائرة واحدة‎ محافظة بورسعيد إعادة فى دائرة واحدة ‎محافظة الإسماعيلية إعادة فى 3 دوائر ‎محافظة السويس إعادة فى دائرة واحدة‎ محافظة شمال سيناء إعادة فى دائرة واحدة‎ محافظة جنوب سيناء إعادة فى دائرة واحدة.

الجريدة الرسمية
