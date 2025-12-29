الإثنين 29 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية

ضبط صانعة محتوى
ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية
تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.


وكانت  الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من  ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية.

 

وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحكم على التيك توكر مداهم بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات

وفى وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة التيك توكر مداهم، بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة بالسجن 3 سنوات.

واضطلع  قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مداهم صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن  الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات.

