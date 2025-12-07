الأحد 07 ديسمبر 2025
التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

تحفظت الأجهزة الأمنية بـمحافظة المنيا على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث التصادم المروع الذي وقع بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي، وأسفر عن وفاة 4 قضاة وإصابة اثنين آخرين، بعد اصطدام سيارة نقل بسيارة ملاكي كانوا يستقلونها، ما أدى لاشتعال النيران في إحدى السيارتين.

كانت غرفة عمليات النجدة في المنيا تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود ضحايا ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة في المنيا وسيارات الإسعاف إلى المكان، وتبين من الفحص الأولي أن سيارة نقل اصطدمت بسيارة ملاكي يستقلها أربعة قضاة نتج عن ذلك مصرعهم في الحال، بينما أصيب شخصان آخران تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في الحادث، تمهيدًا لاستجوابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير بعد توقفه جزئيًا.

