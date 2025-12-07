التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

18 حجم الخط

تحفظت الأجهزة الأمنية بـمحافظة المنيا على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث التصادم المروع الذي وقع بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي، وأسفر عن وفاة 4 قضاة وإصابة اثنين آخرين، بعد اصطدام سيارة نقل بسيارة ملاكي كانوا يستقلونها، ما أدى لاشتعال النيران في إحدى السيارتين.

حادث قضاة المنيا

قضاة المنيا، فيتو

كانت غرفة عمليات النجدة في المنيا تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود ضحايا ومصابين.

مصرع 4 قضاة في المنيا

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة في المنيا وسيارات الإسعاف إلى المكان، وتبين من الفحص الأولي أن سيارة نقل اصطدمت بسيارة ملاكي يستقلها أربعة قضاة نتج عن ذلك مصرعهم في الحال، بينما أصيب شخصان آخران تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفاة 4 قضاة وإصابة اثنين في حادث تصادم بالمنيا

وتم التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في الحادث، تمهيدًا لاستجوابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير بعد توقفه جزئيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.