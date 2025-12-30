الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
اقتصاد

تصل إلى 2295 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23115 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 93 جنيها.

النطاق السعري: من 13500 إلى 27 ألف جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 13225 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 1456 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 19503 جنيهات للطن.

التغيير: ارتفاع 2295 جنيها.

النطاق السعري: من 10200 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24557 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 867 جنيها.

النطاق السعري: من 21 ألف إلى 27 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 12384 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 995 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 25 ألف جنيه للطن.

