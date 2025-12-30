الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحوم، فيتو
أسعار اللحوم، فيتو
أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 422 جنيهًا للكيلو

التغيير: انخفاض جنيه

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 397 جنيها للكيلو

التغيير: ارتفاع جنيه

نطاق السعر: من 300 إلى 470 جنيها

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 422 جنيها

التغيير: ارتفاع 14 جنيها

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 398 جنيها

التغيير: ارتفاع 20 جنيها

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 357 جنيهًا

التغيير: ارتفاع 7 جنيهات

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 405 جنيهات

التغيير: ارتفاع 4 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 397 جنيها

التغيير: ارتفاع 2.5 جنيه

نطاق السعر: 330 – 450 جنيها للكيلو

