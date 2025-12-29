أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وجزر القمر في الشوط الأول

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، انتهى الشوط الأول من مباراة مالي ضد جزر القمر بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب محمد الخامس في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة تحركات رائعة من منتخب مالي. اللاعبون يحافظون على الكرة، ويتبادلون التمريرات لمسة واحدة في الغالب. يسيطرون الآن على إيقاع المباراة.

وفي الدقيقة 15 سدد مامادو سانجاري لاعب منتخب مالي كرة جيدة من على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 26 حاول محمد كامارا لاعب منتخب مالي استلام تمريرة بينية، لكنها كانت قوية جدًا وخرجت الكرة من الملعب. وسيحصل منتخب جزر القمر على ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 41 تابع إيف بيسوما لاعب منتخب مالي الكرة المرتدة وسدد من مسافة متوسطة نحو الزاوية اليسرى السفلية، لكن يانيك باندور تصدى لها بتألق رائع.

أعلن كل من ستيفانو كوسين مدرب جزر القمر وتوم سينتفيت مدرب مالي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

تشكيل جزر القمر أمام مالي

دخل منتخب جزر القمر مباراته أمام مالي في أمم إفريقيا 2025 بتشكيل مكون من:

الحارس: يانيك باندور.

الدفاع: كينان توبيبو – أحمد صليحي – يانيس كاري – حكيم عبد الله.

الوسط: بنجالود يوسف – ياسين برهان – زايدو يوسف – فايز سلمياني.

الهجوم: مزيان ماوليدا – رافيكي سعيد.

جزر القمر، فيتو

تشكيل مالي أمام جزر القمر

فيما دخل منتخب مالي مباراته أمام جزر القمر بتشكيل مكون من:

الحارس: دجيجيو ديارا.

الدفاع: فودي دوكوري – عبد الله ديابي – عثمان كامارا – ناثان جاساما.

الوسط: مامادو سانجاري – يفيس بيسوما – محمد كامارا.

الهجوم: لاسين سينايوكو – كاموري دومبيا – دورجيليس نيني.

فيما يجلس أليو ديانج على مقاعد بدلاء مالي في المباراة.

ويحتل منتخب مالي المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما يحتل منتخب جزر القمر المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

