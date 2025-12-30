الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
حوادث

منها خطف طفل كفر الشيخ وأزمة سيدة الدقهلية، الداخلية تكشف ملابسات 4 فيديوهات أثارت الجدل في مصر

خطف طفل كفر الشيخ
خطف طفل كفر الشيخ وإطلاق النيران، فيتو
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات عدد من مقاطع الفيديو والمنشورات التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت وقائع متنوعة بعدة محافظات، وأسفرت الفحوصات عن ضبط مرتكبي الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ادعاء أحد الأشخاص محاولة استيقافه بمدينة بدر

ادعاء كاذب بمدينة بدر بشأن منشور مدعوم بمقطع فيديو تضمن ادعاء أحد الأشخاص محاولة استيقافه من قبل مستقلي سيارة ربع نقل بمدينة بدر بالقاهرة، بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، وبمواجهته أقر باختلاق الواقعة، موضحًا أن الأمر اقتصر على مشادة كلامية نتيجة كاد أن يصطدم بسيارة ربع نقل أثناء رجوعه للخلف. 

 

وتم ضبط قائد السيارة الأخرى، وتبين أن الربع نقل منتهية التراخيص، وتم التحفظ على المركبتين واتخاذ الإجراءات القانونية.


إطلاق أعيرة نارية بقنا

 كما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو أظهر قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من شرفة منزله بمحافظة قنا، ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب. 

 

وبالفحص أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مدير مبيعات، وبحوزته السلاح المستخدم بندقية آلية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية.


خطف طفل بكفر الشيخ

 وفي واقعة أخرى، تم كشف ملابسات فيديو تضمن قيام أحد الأشخاص بخطف طفل من الطريق العام بمحافظة كفر الشيخ. 

 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه والد الطفل، وبصحبته قائد السيارة المستخدمة.

 وبمواجهتهما أقر الأب باصطحاب نجله عنوة لوجود خلافات مع طليقته والدة الطفل.

 وتم تحرير الطفل، والتحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محاولة سيدة إنهاء حياتها والزعم بتعدي والدها عليها بالدقهلية

كما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بمحاولتها انهاء حياتها من خلال تناول كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية بمحض إرادتها بزعم تعرضها للظلم من أسرتها.

بالفحص أمكن تحديد المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة المنصورة أول بالدقهلية) وتبين قيام طليقها بنقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، كما تبين سابقة تقدمها ببلاغ خلال شهر أغسطس الماضى ضد والدها (متواجد حاليًا خارج البلاد) اتهمته بالتعدى عليها، وبسؤال والدها آنذاك أنكر ارتكاب الواقعة.

وأضاف والدها بأنها تعاني من مرض نفسى وسبق حجزها بإحدى مستشفيات الصحة النفسية منذ عدة أعوام، وسبق محاولتها الانتحار خلال عام 2020، وتم إتخاذ الإجراءت القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيقات، وخلال شهر سبتمبر الماضى توجهت المذكورة للنيابة العامة وأبدت رغبتها بالعرض على الطب الشرعي، حيث ورد التقرير بعدم وجود ثمة آثار إصابات أو أدلة تؤكد واقعة التعدي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.


وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار فحص أي محتوى متداول يثير القلق بين المواطنين، والتعامل الفورى مع الوقائع لضبط المتسببين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

