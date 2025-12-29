الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رفض دعوى شاليمار شربتلي ضد الفنانة هالة صدقي

هالة صدقي
هالة صدقي
قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية برفض دعوى شاليمار شربتلي ضد الفنانة هالة صدقي لرفعها من غير ذي صفة. 

وكانت شاليمار شربتلي أقامت دعواها رقم  ٥٢١٥ لسنة ٢٠٢٥ في ٢٠٢٥/٨/٣٠ ضد هالة صدقي، زعما منها بأنها كانت تقوم بتحويل مبالغ مالية لها من أجل مشاركتها في المطعم المملوك للفنانة. 

وقالت إن الفنانة هالة صدقي تمتلك كافيها ومطعما في الشيخ زايد، وأنها طلبت مشاركة الفنانة فيه وقامت بتحويل مبلغ  ٢٤٨٣٤٨٠  وطلبت ندب خبير حسابي لحساب الأرباح الخاصة بالمطعم، وقدمت تحويلات بنكية منذ عامين. 

محامي هالة صدقي يقدم الدفوع


وحضر المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي، ودفع بأن المدعية ليست ضمن السجل التجاري ولا علاقة لها بالمطعم، وأن المبالغ التي أرسلتها، قامت موكلته بردها لها منذ عامين بتحويلات بنكية مثبتة ومدون بالتحويلات، وأن الشركاء رفضوا جميعا مشاركتها، وكيف تختلق هذا النزاع بعد تلك الفترة والذي لا أساس له من الواقع والقانون. 

وطلب التصريح باستخراج كشف حساب كامل للمدعية لإثبات أن كامل المبالغ تم ردها واحتياطيا، طلبت رفض الدعوي لخلوها من مستند أو عقد علي وجود علاقة تعاقدية بين المدعية والمدعي عليها ولا حتي وعد بالشراكة. 

ودفع  بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة، وذلك لكون الشركة أو المطعم المدعي شراكته من المدعية له حساب خاص به، وبذلك المدعي عليها ليس لها صفة فيه، ولم تحول عليه أي مبالغ إضافة أنها لا وجود لها بالسجل التجاري منذ إنشاء الشركة وحتى الآن. 

وقررت المحكمة في جلسة ٢٠٢٥/١١/١٠  حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم، وأصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وذلك لأن المدعية لا صفة لها في ذلك الادعاء.  

