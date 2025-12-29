الإثنين 29 ديسمبر 2025
حوادث

الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع داخل محل للملابس فى المهندسين

حريق يلتهم محتويات
حريق يلتهم محتويات محل ملابسات فى المهندسين
اندلع حريق اليوم في محل ملابس بمنطقة المهندسين، دون وقوع إصابات بشرية، وسط تدخل سريع من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية

لهو الصغار يتسبب في مشاجرة بين طلاب الشرقية والأمن يكشف تفاصيل الفيديو

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة  إخطارًا باندلاع الحريق بمحل ملابس شهيرة، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم إخماد  النيران ومنع امتدادها للمحلات المجاورة. 

 فيما باشرت فرق الدفاع المدني التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.

 

وعلى جانب آخر، فى وقت سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق داخل مطعم شهير، بمنطقة الألف مصنع، بدائرة قسم شرطة القطامية، وبالفحص تبين عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

 

وفرضت أجهزة البحث الجنائي  كردونا أمنيا بمحيط الحادث، واستمعت لأقوال صاحب المطعم وشهود العيان وتقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء المعاينة والفحص للسلامة الإنشائية للمطعم.

 

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي حدث داخل المطعم فامتد إلى شواية أعلى سطح المطعم، مما تسبب في اشتعال النيران.

 

أنواع الحرائق وكيفية التعامل  كل نوع

الحرائق التي تحدث فى المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوى، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة. ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

الحرائق التي تنشأ في المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية، ويستخدم ثاني أكسيد الكربون والهالون والبودرة نوع لإطفاء هذه الحرائق ولا يستخدم الماء أو أية مواد إطفاء أخرى تحتوى على الماء مثل الرغاوى على الإطلاق لإطفاء هذا النوع من الحرائق، حيث إن الماء موصل جيد للكهرباء لذلك من الممكن أن يتسبب فى صعق الشخص المستعمل للطفاية.

حريق محل المهندسين شارع سوريا الدفاع المدني السيطرة على الحرائق اخبار الحوادث

