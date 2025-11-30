الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، استئناف مرتضى منصور على تغريمه في سب خالد يوسف وزوجته شاليمار الشربتلي

مرتضى منصور وخالد
مرتضى منصور وخالد يوسف، فيتو
18 حجم الخط

تنظر محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم، استئناف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على الحكم الصادر ضده بتغريمه مبلغ 15 ألف جنيه، في واقعة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت محكمة جنح العجوزة قد قضت في وقت سابق بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه، بعد إحالته من النيابة العامة إلى المحاكمة في القضية رقم 6298 لسنة 2025، على خلفية تصريحاته التي تضمنت عبارات مسيئة للمخرج خالد يوسف وزوجته.

 

ووجهت النيابة العامة في الدعوى لمرتضى منصور تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التصريحات التي أدلى بها في قضية المخرج عمر زهران، والتي اعتبرها يوسف إساءة له وزوجته وتقدم ببلاغ ضده.

 

كان مرتضى منصور قد تولى الدفاع عن المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، وفي أعقاب إحدى جلسات المحاكمة تحدث منصور لمواقع التواصل الاجتماعي عن القضية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح مستانف العجوزة العجوزة المستشار مرتضي منصور سب وقذف المخرج خالد يوسف

مواد متعلقة

أحمد مرتضى منصور يصل الإدارية العليا لحضور جلسة طعنه على نتائج انتخابات المرحلة الأولى

من ضمنهم طعن أحمد مرتضي.. الإدارية العليا تمد أجلَ الحكم في 187 طعنًا على انتخابات النواب لجلسة السبت

مرتضى منصور: القضاء الإداري ضم دعوى إلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك لدعواي الأصلية

المعاينة الأولية تكشف سبب اندلاع حريق باستديو المخرج خالد يوسف بالعجوزة

الأكثر قراءة

كانت عجباني وبعتلها صورة إباحية، أقوال المدرس المتهم بالتحرش بطالبة في فيصل

ارتفاع جديد في "كريستال وسلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الفراولة والتين والبرتقال أبو سرة يبدأ من 10 جنيهات

هل ينهي صيامه؟.. سجل مميز لـ محمد صلاح أمام وست هام قبل مواجهة اليوم

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

اكتمل العقد بـ"البلينا"، خريطة انتخابات النواب في سوهاج بعد إلغاء نتيجة جميع الدوائر

إنتر ميامي يسحق نيويورك سيتي بخماسية ويتأهل لنهائي الدوري الأمريكي لأول مرة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الفراولة والتين والبرتقال أبو سرة يبدأ من 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية