اليوم، استئناف مرتضى منصور على تغريمه في سب خالد يوسف وزوجته شاليمار الشربتلي

تنظر محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم، استئناف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على الحكم الصادر ضده بتغريمه مبلغ 15 ألف جنيه، في واقعة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت محكمة جنح العجوزة قد قضت في وقت سابق بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه، بعد إحالته من النيابة العامة إلى المحاكمة في القضية رقم 6298 لسنة 2025، على خلفية تصريحاته التي تضمنت عبارات مسيئة للمخرج خالد يوسف وزوجته.

ووجهت النيابة العامة في الدعوى لمرتضى منصور تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التصريحات التي أدلى بها في قضية المخرج عمر زهران، والتي اعتبرها يوسف إساءة له وزوجته وتقدم ببلاغ ضده.

كان مرتضى منصور قد تولى الدفاع عن المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، وفي أعقاب إحدى جلسات المحاكمة تحدث منصور لمواقع التواصل الاجتماعي عن القضية.

