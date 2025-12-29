الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط دجال بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني في قنا

ضبط دجال يزعم العلاج
ضبط دجال يزعم العلاج الروحاني ويستولي على أموال المواطنين عب
 كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن ممارسة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة قوص بقنا، أعمال الدجل والشعوذة، والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني.


الترويج للنشاط الإجرامي عبر مواقع التواصل


وأكدت التحريات أن المتهم دأب على الترويج لنشاطه الإجرامي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا مقاطع مصورة يظهر خلالها أثناء ممارسة أعمال الدجل، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.


ضبط المتهم وبحوزته أدوات الدجل


وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، إلى جانب الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.


اعترافات المتهم
 

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الوقائع، واعترف بقيامه بتصوير وبث مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعمال الدجل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

 

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

ضبط دجال النصب والاحتيال العلاج الروحانى اعمال الدجل الشعوذة وزارة الداخلية الامن العام

