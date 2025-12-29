لهو الصغار يتسبب في مشاجرة بين طلاب الشرقية والأمن يكشف تفاصيل الفيديو

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وظهور أحدهم ممسكًا بسلاح أبيض، بدائرة أحد مراكز محافظة الشرقية.

كشف ملابسات فيديو مشاجرة بالشرقية وضبط طرفي الواقعة

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الفيديو المتداول، وأنه نشبت مشاجرة بين طرف أول 3 طلاب وطرف ثان 3 طلاب، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، على خلفية خلافات سابقة أثناء اللهو.

وأوضحت التحريات أن الطرفين تبادلا الاعتداء دون وقوع إصابات، فيما أشهر أحد الطلاب سلاحا أبيض ولوح به أثناء المشاجرة، وهو ما وثقه مقطع الفيديو المتداول.

ضبط المتهمين والسلاح المستخدم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وضُبط بحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أعمال بلطجة وإتلاف دراجة نارية بمنطقة حلوان

وعلى جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة وإتلاف دراجة نارية بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد صاحب الحساب الذي نشر الفيديو، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

وأفاد بأن خلافات جيرة حول لهو الأطفال أدت إلى تعدي شخص آخر من نفس الدائرة عليه وعلى ممتلكاته، مستخدمًا سلاحًا أبيض لإحداث تلفيات بالدراجة النارية.

عقب التحريات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو في حقه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، وقد اعترف بارتكاب الواقعة أمام الشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

