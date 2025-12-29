الإثنين 29 ديسمبر 2025
حوادث

براءة التيك توكر لوشا من تهمة نشر محتوى خادش للحياء العام

التيك توكر لوشا
التيك توكر لوشا
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ببراءة البلوجر لوشا، من تهمة بث فيديوهات خادشة، وتتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت في بيان رسمي تفاصيل القبض على المتهم، موضحة أن عددًا من البلاغات وردت ضد “لوشا” تتهمه ببث مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد عنف وإيحاءات تخالف الآداب العامة.

وأضاف البيان أن المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، تم ضبطه عقب تقنين الإجراءات.

وبمواجهته اعترف بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

