حملات على الطرق تحرر 108 آلاف مخالفة وتضبط 50 حالة تعاطي مخدرات

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 107583 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها:(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).

حملات أعلى الطرق الرئيسية

كما جرى فحص 1420 سائق تبين إيجابية 45 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (773) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة).

حملات الطريق الدائرى الإقليمي

كما تم فحص 103 سائق تبين إيجابية 5 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط 12 محكوم عليهم بإجمالى 28 أحكام، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

