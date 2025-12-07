مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

18 حجم الخط

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا، حادثا مأساويا أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، إثر تصادم سيارة نصف نقل بأخرى ملاكي ما أدى لاشتعال النيران في إحدى السيارتين.

تصادم سيارتين واشتعال إحداهما بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

حوادث المنيا

كانت غرفة عمليات النجدة في المنيا قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أمام مركز ملوي جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بالمنيا إلى موقع الحادث، حيث تبين أن شدة الاصطدام تسببت في اشتعال إحدى المركبتين وتلفيات كبيرة بالسيارتين.

مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم بالمنيا

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات وظروف الحادث.

وفي سياق متصل، شهدت محافظة المنيا حادثين منفصلين اليوم، أسفرا عن مصرع شخص وإصابة ثمانية آخرين بينهم طلاب، حيث وقع الحادث الأول بطريق فرعي في قرية دمشير التابعة لـ مركز المنيا بعدما اصطدمت سيارة ملاكي بدراجة بخارية، مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة ونقله إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

