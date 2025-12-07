الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

وفاة 4 أشخاص وإصابة
وفاة 4 أشخاص وإصابة اثنين في تصادم سيارتين واشتعالها بالمنيا
18 حجم الخط

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا، حادثا مأساويا أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، إثر تصادم سيارة نصف نقل بأخرى ملاكي ما أدى لاشتعال النيران في إحدى السيارتين. 

 تصادم سيارتين واشتعال إحداهما بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

حوادث المنيا 
حوادث المنيا 

كانت غرفة عمليات النجدة في المنيا قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أمام مركز ملوي جنوب المحافظة. 

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بالمنيا  إلى موقع الحادث، حيث تبين أن شدة الاصطدام تسببت في اشتعال إحدى المركبتين وتلفيات كبيرة بالسيارتين.

 

مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم بالمنيا 

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات وظروف الحادث.

وفي سياق متصل، شهدت محافظة المنيا حادثين منفصلين اليوم، أسفرا عن مصرع شخص وإصابة ثمانية آخرين بينهم طلاب، حيث وقع الحادث الأول بطريق فرعي في قرية دمشير التابعة لـ مركز المنيا بعدما اصطدمت سيارة ملاكي بدراجة بخارية، مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة ونقله إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 8 في حادثي تصادم بالمنيا

يرجح ارتباطها بالأسرة المختفية بأسيوط، انتشال جثمان طفلة مجهولة الهوية من ترعة الإبراهيمية بالمنيا

18 سنة وخاتمة موجعة، كيف انتهت حكاية عروس المنيا بعد أشهر من الزواج؟

رابع جثمان، التعرف على هوية طفلة الأسرة المفقودة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

لغز أسرة ديروط يزداد غموضًا بعد العثور على جثمان طفلة مجهولة الهوية بترعة الإبراهيمية بالمنيا

العثور على جثمان ثالث للأسرة المفقودة أبرزها، 3 حوادث تسيطر على أحاديث الشارع بالمنيا اليوم

العثور على جثمان ثالث، تفاصيل جديدة في واقعة اختفاء أسرة أسيوط

العثور على جثمان مجهول الهوية داخل ترعة الإبراهيمية بالمنيا

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

الصحة: تسجيل 5 ملايين حالة اشتباه بأمراض مختلفة خلال عام (فيديو)

الصحة العالمية: كل دول الإقليم تشهد ارتفاعا في نشاط فيروس الإنفلونزا (فيديو)

شوط أول سلبي بين روما وكالياري في الدوري الإيطالي

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

نائب وزير الصحة: لا يوجد متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الذي وصفه الله بـ«شديد القوى» في سورة النجم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

المزيد
الجريدة الرسمية
ads