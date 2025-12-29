منتخب المغرب يضرب زامبيا 0/3 ويصعد لدور 16 بأمم أفريقيا متصدرا للمجموعة

18 حجم الخط

انتهت مباراة منتخب زامبيا ضد المغرب، بنتيجة 0/3 لصالح أسود الأطلس، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الإثنين، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

سجل أهداف منتخب المغرب في شباك زامبيا، أيوب الكعبي هدفين في الدقيقتين 9 و50، إبراهيم دياز في الدقيقة 27.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا

المغرب 7 نقاط

مالي 3 نقاط

جزر القمر نقطتين

زامبيا نقطتين

تشكيل منتخب زامبيا ضد المغرب

تشكيل منتخب المغرب أمام زامبيا

ياسين بونو - نايف أكرد - آدم ماسينا - محمد الشيبي - نصير مزراوي - نائل العيناوي - إسماعيل صيباري - عز الدين أوناحي - إبراهيم دياز - أيوب الكعبي - عبد الصمد الزلزولي.

وكانت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 انطلقت مساء يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بالمغرب، على أن تُختتم في الثامن عشر من شهر يناير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

موقف منتخبي المغرب وزامبيا في المجموعة الأولى بأمم إفريقيا

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب المغرب إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد المنتخب الزامبي عند نقطتين ليودع أمم أفريقيا من دور المجموعات.

ووقع منتخب المغرب في المجموعة الأولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا رفقة مالي وزامبيا وجزر القمر.

وكان منتخب المغرب فاز على جزر القمر 0/2 بالجولة الأولى وتعادل مع مالي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أما منتخب زامبيا، فتعادل مع مالي في الجولة الأولى 1/1، وسلبيًا مع جزر القمر، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.