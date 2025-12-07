التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

18 حجم الخط

حصلت «فيتو» على التفاصيل الكاملة وأسماء ضحايا التصادم المروع الذي وقع بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، وأسفر عن مصرع 4 مستشارين، وإصابة اثنين آخرين.

أسماء ضحايا حادث المستشارين في المنيا

ضمت قائمة المتوفين في حادث المنيا اليوم كلًا من: المستشار محمد محمد إبراهيم محمد البكري – شهرته: محمد البكر، المستشار مصطفى محمد مصطفى صالح – شهرته: مصطفى عصيدة، المستشار إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن – شهرته: إسلام الكاشف، المستشار محمد عبد الناصر محمد – شهرته: محمد عبد الناصر.

مصر 4 مستشارين في حادث تصادم بـ المنيا



وتشير التحريات الأولية إلى أن المستشارين كانوا يستقلون إحدى المركبتين قبل وقوع حادث التصادم، الذي أدى لاشتعال النيران وتفحم إحدى السيارات.

تفاصيل الحادث والإجراءات

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف في المنيا فور تلقي البلاغ بوقوع حادث المستشارين بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما يتلقى المصابان الرعاية الطبية اللازمة.

جهات التحقيق

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها لكشف أسباب الحادث الذي شهدته محافظة المنيا، وسط حالة من الحزن بين الأهالي وزملاء الضحايا.

