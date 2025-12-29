الإثنين 29 ديسمبر 2025
اقتصاد

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفق آخر تحديثات السوق في قطاع الأسماك، أحد أهم القطاعات الغذائية ذات الطلب المرتفع داخل الأسواق المصرية.

أسماك المياه العذبة

البلطي الممتاز: بين 58 و62 جنيهًا.

البلطي المتوسط: بين 53 و57 جنيهًا.

البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: بين 180 و310 جنيهات.

البياض الأملس البلدي: من 150 إلى 250 جنيهًا.

الثعابين: بين 100 و600 جنيه للكيلو.

أسعار المكرونة والسبيط والقرش

المكرونة السويسي: من 75 إلى 145 جنيهًا.

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا.

السبيط: بين 250 و400 جنيه للكيلو.

سمك القرش: من 100 إلى 150 جنيهًا.

سمك حدادي: بين 30 و50 جنيهًا.

المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا.

الكابوريا والمرجان والبربون

الكابوريا: بين 50 و180 جنيهًا.

المرجان وسط: من 100 إلى 170 جنيهًا.

البربون وسط: بين 170 و230 جنيها.

البربون المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: بين 960 و1160 جنيها.

الجمبري الممتاز: من 840 إلى 940 جنيهًا.

الجمبري الحجم الوسط: بين 720 و800 جنيه.

الجمبري الوسط المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا.

الجمبري الصغير الطازج: بين 200 و400 جنيه للكيلو.

أسعار البوري والسردين والماكريل

البوري الكبير: من 180 إلى 240 جنيها.

البوري الوسط: بين 100 و160 جنيهًا.

السردين المجمد: من 30 إلى 70 جنيهًا.

الماكريل المجمد: بين 110 و180 جنيهًا للكيلو.

