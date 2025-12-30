بينهم 4 دول عربية، تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا

18 حجم الخط

اختتمت منافسات المجموعتين الأولى والثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تقام في المغرب، وضمنت 6 منتخبات تأهلها من المجموعتين إلى دور الستة عشرة.

وتشير لوائح الكان إلى تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

تأهل المغرب ومالي من المجموعة الأولى

وصعد منتخب المغرب في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط وخلفه منتخب مالي في الوصافة برصيد 3 نقاط.

تأهل مصر وجنوب إفريقيا

وتأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وخلفه منتخب جنوب إفريقيا في الوصافة برصيد 6 نقاط.

منتخبات أخرى تصعد لثمن نهائي أمم إفريقيا

وصعد منتخب نيجيريا في صدارة المجموعة الثالثة بعد الفوز بأول جولتين وحصد 6 نقاط، وتأهلت منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين عن المجموعة الرابعة.

ويتصدر منتخب السنغال برصيد 4 نقاط ويليه الكونغو الديمقراطية ثم منتخب بنين برصيد 3 نقاط في المجموعة الرابعة.

وتأهلت أيضا 3 منتخبات من المجموعة الخامسة، وهي الجزائر وبوركينا فاسو والسودان.

ويحتل منتخب الجزائر برصيد 6 نقاط وخلفه منتخبا بوركينا فاسو والسودان برصيد 3 نقاط.

كما صعدت 3 منتخبات رسميًا من المجموعة السادسة، وهي الكاميرون وكوت ديفوار وموزمبيق.

ويحتل منتخب كوت ديفوار الصدارة برصيد 4 نقاط ويليه بنفس الرصيد منتخب الكاميرون ثم موزمبيق برصيد 3 نقاط.

صراع على آخر مقعدين في دور الـ16

ويتبقى صراع على آخر مقعدين بين منتخبي تنزانيا وأنجولا على أفضل ثالث بجانب وصافة المجموعة الثالثة.

المنتخبات المتأهلة رسميا إلى دور الستة عشرة في أمم إفريقيا

مصر، المغرب، مالي، جنوب إفريقيا، نيجيريا، السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، الجزائر، بوركينا فاسو، السودان، كوت ديفوار، الكاميرون، موزمبيق.

