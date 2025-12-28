القبض على 5 صغار بتهمة إلقاء الحجارة على السيارات بأسيوط

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأطفال بإلقاء الحجارة على السيارات المارة بأسيوط، وضبط مرتكبى الواقعة.





ومن جانبها، رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأطفال بإلقاء الحجارة على السيارات المارة بأسيوط.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أحداث – مقيمين بأسيوط) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى وقت سابق كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طفل وبصحبته آخر، بسحل كلب بمطروح وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

وصلة مزاح مع كلب تنتهى بالسجن فى مطروح

كانت قد رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام حدث وبصحبته آخر بسحل كلب بمطروح.

القبض على المتهمين بسحل كلب بمطروح

بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو طالبين - مقيمين بمطروح، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وأن الكلب ضال وتركوه عقب ذلك دون إلحاق أذى به.

