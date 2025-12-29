الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عامل بتهمة التحرش بالطالبات أمام إحدى المدارس بشمال سيناء

المتهم
المتهم
18 حجم الخط

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عامل بالتحرش بالطالبات أمام إحدى المدارس بشمال سيناء وضبط مرتكب الواقعة.     

القبض على عامل لـ تحرش بالطالبات أمام إحدى المدارس بشمال سيناء
القبض على عامل لـ تحرش بالطالبات أمام إحدى المدارس بشمال سيناء

تحرش بالطالبات أمام إحدى المدارس بشمال سيناء

رصدت  أجهزة الأمن، منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بالطالبات أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان العريش شمال سيناء.
 

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة رفح بشمال سيناء.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

 

عقوبة التحرش الجنسي 
 

وعقوبة التحرش هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

ما هو التحرش في القانون؟

التحرش هو مُضايقة، تحرش، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

والتحرش يعتبر شكل من أشكال التفرقة العنصرية والتمييز غير الشرعية بحق الأفراد، وقد يتجلى كشكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي والاستئساد على الغير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وزارة الداخلية ضبط مرتكب الواقعة شمال سيناء قسم شرطة ثان النيابة العامة النيابة العامة ا

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، كثافات متحركة بهذه المحاور والميادين

ضبط 36 بلطجيا وهاربا من المراقبة و128 سلاحا ناريا في المحافظات

على طريقة لصوص لكن ظرفاء، كشف غموض سرقة محل مشغولات ذهبية في الدرب الأحمر

الداخلية تضبط متهمين بمحاولات شراء أصوات انتخابية في عدد من المحافظات (صور)

ضبط 6 أشخاص بتهمة شراء أصوات ناخبين في سوهاج

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط القائمين على مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبدرشين

أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات،ضبط مخالفات انتخابية بالمحافظات وشراء أصوات، إلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء

ضبط مخالفات انتخابية متعددة بقنا وسوهاج خلال متابعة العملية الانتخابية (صور)

الأكثر قراءة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل أزمة تسويق أشرف داري

انطلاق المؤتمر العلمي الرابع لمستشفى الرمد بأسيوط

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

رقم سلبي لـ جزر القمر وبوتسوانا في أمم أفريقيا 2025

تغييرات بالجملة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا بأمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads