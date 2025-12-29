الإثنين 29 ديسمبر 2025
ضبط تشكيل عصابي دولي للنصب على المواطنين بزعم الاستثمار في الذهب والمجوهرات

ضبط تشكيل عصابي دولي
ضبط تشكيل عصابي دولي للنصب على المواطنين بزعم استثمار أمواله
 تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابي دولي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال إيهامهم باستثمارها في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة مقابل أرباح مالية وهمية.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أن تشكيلاً عصابياً يضم 15 شخصًا، من بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، يزاولون نشاطًا إجراميًا منظمًا يعتمد على إقناع الضحايا بشراء مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة بقيمة تفوق سعرها الحقيقي، مع وعدهم بأرباح أسبوعية متصاعدة حال تمكنهم من استقطاب مشتركين جدد، في أسلوب هرمي منظم.

ولإضفاء صبغة قانونية على نشاطهم الإجرامي،  أسس المتهمون شركةً واتخذوا من مقر بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة مكانًا لعقد لقاءات مع العملاء، مع الترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الضبط والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم كميات من المشغولات الذهبية والفضية المغشوشة وغير مطابقة للعيار، وتحمل دمغات وموازين مقلدة، إلى جانب إسطمبات شمعية مقلدة لختم وتحديد عيار الذهب. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 30 مليون جنيه، وتم تسليمها للجهات المختصة لفحصها.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تشكيل عصابى دولى نصب واحتيال استثمار وهمي مشغولات ذهبية مغشوشة أحجار كريمة شركة وهمية الدقي اخبار الحوادث

