الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة جزار وسيدة بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على إحدى السيدات بالقاهرة.
 

القبض على جزارتعدى على زوجته بالسيدة زينب 
القبض على جزارتعدى على زوجته بالسيدة زينب 

وبإجراء التحريات والفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو جزار وزوجته – مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

القبض على جزار تعدى على زوجته بالسيدة زينب 

 

 وبمواجهة الزوج أقر بإرتكاب الواقعة لخلافات زوجية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

وفى وقت سابق،كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عامل بالتحرش بالطالبات أمام إحدى المدارس بشمال سيناء وضبط مرتكب الواقعة.     

 

 

القبض على عامل لـ تحرش بالطالبات أمام إحدى المدارس بشمال سيناء
القبض على عامل لـ تحرش بالطالبات أمام إحدى المدارس بشمال سيناء

تحرش بالطالبات أمام إحدى المدارس بشمال سيناء

رصدت  أجهزة الأمن، منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بالطالبات أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان العريش شمال سيناء.
 

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة رفح بشمال سيناء.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

 

