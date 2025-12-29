الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شقيقين وسيدة بالغربية بتهمة البلطجة والاعتداء على زوجين بسبب الميراث

ضبط شقيقين وسيدة
ضبط شقيقين وسيدة بالغربية للبلطجة والتعدي على زوجين
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من ممارسة “شخصين، سيدة”لأعمال البلطجة والتعدى على زوجها بالسب والضرب ومنعها وزوجها من دخول مسكنهما بمحافظة الغربية.

خلافات الميراث تشعل مشاجرة فى الغربية 
خلافات الميراث تشعل مشاجرة فى الغربية 

الاعتداء على زوجين بسبب خلافات ميراث

تعود تفاصيل الواقعة لرصد منشور تتضرر فيه سيدة من قيام شخصين وسيدة بممارسة أعمال بلطجة والتعدي على زوجها بالسب والضرب، ومنعهما من دخول مسكنهما بمحافظة الغربية.

ضبط شقيقين وسيدة بالغربية للبلطجة

 

وأثبت الفحص عدم ورود أي بلاغات رسمية، وبسؤال الشاكية مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود، أكدت تضررها من شقيقين لهما معلومات جنائية وزوجة أحدهما، حيث قاموا بالسب والضرب على زوجها وإحداث كسر باليد باستخدام أسلحة بيضاء، ومنعوها وزوجها من دخول منزلهما، وذلك بسبب خلافات على الميراث، مع نشر الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بهم.

الإجراءات القانونية

وتمكن رجال الشرطة من  ضبط المشكو في حقهم، وأقروا بارتكاب الواقعة لنفس السبب، وأفاد أحدهم بأنه تخلص من الأسلحة المستخدمة بإلقائها في أحد المجاري المائية. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بلطجة الغربية خلافات ميراث التعدي على الزوجين مركز شرطة سمنود ضبط المتهمين النيابة العامة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة في البحيرة والأمن يضبط طرفي الواقعة

الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع داخل محل للملابس فى المهندسين

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية

لهو الصغار يتسبب في مشاجرة بين طلاب الشرقية والأمن يكشف تفاصيل الفيديو

ضبط دجال بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني في قنا

ضبط عامل مارس أعمال بلطجة وإتلاف دراجة نارية بحلوان عقب تداول فيديو

ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط 19 طن دقيق مهرب و8 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة

الأكثر قراءة

مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة

كأس الأمم الأفريقية، جنوب أفريقيا وزيمبابوي يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

السد يكتسح الشمال بهاتريك رافا موخيكا في الدوري القطري

الدوري القطري، السد يتقدم على الشمال بهدف دون رد في الشوط الأول

عالم أزهري يحذر: التعدي على الميراث تجاوز صريح لحدود الله

زيلينسكي يرد على اتهامات روسيا باستهداف مقر إقامة بوتين ويطالب برد دولي

تفاصيل وشروط الإعلان عن شغل وظائف أطباء بيطريين جدد بالمحافظات

وزير الأوقاف يوضح كيفية مواجهة ظاهرة “الإلحاد” ويحدد أبرز أقسامه

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يحذر: التعدي على الميراث تجاوز صريح لحدود الله

وزير الأوقاف يوضح كيفية مواجهة ظاهرة “الإلحاد” ويحدد أبرز أقسامه

هل يجب الالتزام بالزي النبوي؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads