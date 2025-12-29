الإثنين 29 ديسمبر 2025
خلافات الجيرة تشعل مشاجرة في البحيرة والأمن يضبط طرفي الواقعة

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة فى البحيرة
كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو يرصد مشاجرة بمحافظة البحيرة، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

رصدت  أجهزة الأمن، مقطع فيديو يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة البحيرة.

وأثبت الفحص عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول شخص واحد وطرف ثانٍ 4 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة رشيد، نتيجة خلافات حول الجيرة. 

وأسفر النزاع عن تبادل السب دون وقوع أي إصابات، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وأقروا أمام الجهات المختصة بارتكاب الواقعة كما ورد. 

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لضمان حفظ الأمن والنظام.

ممارسة أعمال بلطجة وإتلاف دراجة نارية بحلوان

وعلى جانب آخر فى وقت سابق، تمكنت  الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة وإتلاف دراجة نارية بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد صاحب الحساب الذي نشر الفيديو، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين

وأفاد بأن خلافات جيرة حول لهو الأطفال أدت إلى تعدي شخص آخر من نفس الدائرة عليه وعلى ممتلكاته، مستخدمًا سلاحًا أبيض لإحداث تلفيات بالدراجة النارية.

 

عقب التحريات، تمكن  رجال الشرطة من ضبط المشكو في حقه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، وقد اعترف بارتكاب الواقعة أمام الشرطة.

وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

