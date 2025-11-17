خريج تجارة وعايز يكون ممثل، نص أقوال البلوجر لوشا قبل محاكمته اليوم

18 حجم الخط

ترصد فيتو، اعترافات البلوجر لوشا التي أدلى بها أمام جهات التحقيق المختصة، في القضية المتداولة إعلاميًا للبلوجر "لوشا"، بعد اتهامه بإنشاء وإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم جلسات محاكمته بتهمة بث فيديوهات خادشة وتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة.

س_ ما هي الفيديوهات التي نشرتها على منصات تيكتوك ويوتيوب وكذا فيسبوك؟

ج_أنا رفعت على حسابات على المنصات الثلاثة فيديوهات كنت مصورها لنفسي، وكمان كنت بعمل لايفات على منصة التيكتوك وبدخل تحديات وجولات مع الناس.

س_منذ متى بدأت في بث ذلك المحتوى؟

ج_ من أول ما عملت الحسابين بتوعي من حوالي سنتين ونص حتى الآن.

س_وهل ذلك المحتوى بكافة صوره ما زال محفوظًا ومسجلًا على حساباتك آنف البيان؟

ج_الفيديوهات اللي أنا كنت منزلها على حساباتي ما زالت موجودة، لكن اللايفات والجولات مش بتتحفظ إلا لو صاحب الحساب عملها حفظ، وأنا مكنتش بحفظها على حسابي، لكنها كانت بتتحفظ مدة معينة وبعدين تتمسح من نفسها لما يعدي عليها الوقت ده.

س_وما هو مضمون المحتوى الذي قدمته من خلال تلك الفيديوهات أو البث المباشر أو الجولات؟

ج_ الفيديوهات بتبقى عبارة عن محتوى تمثيلي مسلسلات، يعني أنا بعمل مسلسلات بتكون من 20 إلى 30 حلقة، ومدة كل حلقة من 5 دقايق لـ10دقايق، وبالنسبة للايف على منصة تيكتوك بيبقى يوم ويوم، وبتكلم فيه عن محتوايا أو مسلسلاتي وكنت بتفاعل مع الناس.

س_ هل تضمن ذلك المحتوى أي عبارات خادشة للحياء أو ألفاظ بذيئة أو تتنافى مع الأخلاق؟

_أنا مبقولش أي ألفاظ خارجة أو خادشة للحياء، والاعتراض بس على مسلسل الشيخ، اللي بقدمه كفيديوهات على الصفحات بتاعتي، وكان بس على اللغة العربية اللي بقدمها فقط لا غير.

س_ هل هناك عائد مادي آل إليك من خلال نشاطك على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك – يوتيوب – تيك توك)؟

ج_ أيوه.

س_ وما هي صورة ذلك العائد وكيف آل إليك ومصدره تحديدًا؟

ج_ كان بيجيلي على منصة تيكتوك فلوس من الدعم والهدايا اللي المتابعين بيدوهالي في اللايفات اللي بطلعها أو التحديات والجولات اللي بدخل فيها من اللايف؛ زي الورود والقلوب والحيتان والأسود والقطر والصدفية والهدايا دي، كنت أحولها من حسابي على تيكتوك لفلوس بتدخل في محفظة وي باي اللي رابطها بحسابي على المنصة.



س_ما هي وجه تصرفك في تلك الأموال ومتى كان ذلك؟

ج_ بصرف فلوس على إنتاج المسلسلات اللي بصورها، وعندي أربع عيال بصرف عليهم ووالدتي وأختي أنا اللي متولي الصرف عليهم، ومعايا على الحساب بتاعي 1500 جنيه عملتهم يوم الجمعة لما كنت طالع لايف على التيكتوك.

س_ ما هو إجمالي عدد الفيديوهات التي قمت بنشرها عبر حساباتك على منصة تيكتوك، يوتيوب وفيسبوك وكذا إجمالي عدد مرات البث المباشر وكذا إجمالي عدد المشاهدين لذلك المحتوى؟

ج_معرفش، لكن كل ده متسجل على حساباتي على تيكتوك وفيسبوك واليوتيوب.

س_ ما هي ظروف نشأتك؟

ج_ أنا خريج بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة، ومتجوز اتنين وانفصلت عنهم، ومعايا من كل واحدة ولدين، ووالدي متوفي وأمي ربة منزل، وأبويا كان شغال شيف حلواني حلويات شرقية، وعندي أخ وأخت والاتنين متجوزين ومخلفين، وأنا كنت بشتغل في الأول خالص محاسب في شركة إنتاج وقعدت فيها حوالي 3 سنين، وبعد كده سيبت الشغل ودخلت في مجال السوشيال ميديا، وبدأت أكتب حلقات كمسلسل على الحسابات بتاعتي على مواقع التواصل الاجتماعي وبقيت بكتب كل المسلسلات وأنشرها، وبيجيلي ربح منها، وعايش عليه وبصرف منه أنا وأمي وعيالي وأخواتي.

وما سبب تركك للعمل في مجال المحاسبة بالمنشأة محل إجابتك السابقة والاتجاه لنشر المحتوى من خلال فيسبوك واليوتيوب وكذا تيك توك؟

ج_ علشان لقيت فيه رزق أكثر، وأنا كنت عاوز أدخل في مجال التمثيل.

س_ من الذي تولى إعالتك في مراحل تعليمك؟

ج_ أبويا، وأنا كنت بنزل أشتغل في أي حاجة.

س_ وما هي ممتلكاتك؟

ج_أنا عندي العربية بتاعتي رانج روفر موديل 2010، وكنت شاريها بـ340 ألف جنيه تقسيط، وأنا وقتها كنت شغال في شركة الإنتاج، وكان ربنا كرمني في الشغل وقتها، ومجبتش أغيرها.

س_ ما قولك فيما ثبت برخصة التسيير الخاصة بتلك السيارة من أن نهاية الترخيص 2025/5/21؟

ج_ هي فعلا انتهت من شهرين، وأنا هجددها.



وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قررت تأجيل محاكمة البلوجر "لوشا"، على خلفية اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء، تتضمن مشاهد عنف ومحتوى مخلًّا بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 17 نوفمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.