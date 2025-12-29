الإثنين 29 ديسمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف حقيقة فيديو إطلاق أعيرة نارية احتفالًا بفوز مرشح بانتخابات النواب 2025 بأسيوط

الأمن يكشف حقيقة
الأمن يكشف حقيقة فيديو إطلاق أعيرة نارية احتفالًا بفوز مرشح
كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تجمع بعض أنصار أحد المرشحين بانتخابات مجلس النواب بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، وقيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء احتفالًا بفوزه.

الأمن يكشف حقيقة فيديو إطلاق أعيرة نارية احتفالًا بفوز مرشح بأسيوط
الأمن يكشف حقيقة فيديو إطلاق أعيرة نارية احتفالًا بفوز مرشح بأسيوط

حقيقة الفيديو

بفحص الأجهزة الأمنية، تبين أن مقطع الفيديو المتداول قديم ويرجع لعام 2020، وتم تداوله آنذاك أثناء الاحتفال بفوز المرشح نفسه في الانتخابات البرلمانية السابقة، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه.

الإجراءات القانونية

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي المقطع، لكونه قديمًا ويتم إعادة نشره على غير الحقيقة، بما يثير البلبلة بين المواطنين.

 

وعلى جانب آخر، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، بإحالة 35 طعنًا على نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي كانت أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس الماضي لمحكمة النقض لاختصاصها بنظر صحة العضوية، فيما قررت ببطلان عريضة دعوى.

‎تضم الدوائر الـ55 فى محافظات المرحلة الثانية ما يلي:

محافظة القاهرة إعادة فى 7 دوائر من أصل 19‎ دائرة،  محافظة القليوبية إعادة فى 5 دوائر من أصل 6‎ دوائر،  محافظة الدقهلية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ10‎،  محافظة المنوفية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ6‎،  محافظة الغربية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ7، ‎محافظة كفر الشيخ إعادة بالكامل فى دوائرها 4‎، محافظة الشرقية إعادة فى 8 دوائر من أصل 9 ، محافظة دمياط إعادة فى دائرة واحدة، ‎ محافظة بورسعيد إعادة فى دائرة واحدة ‎، محافظة الإسماعيلية إعادة فى 3 دوائر،  ‎محافظة السويس إعادة فى دائرة واحدة‎ ، محافظة شمال سيناء إعادة فى دائرة واحدة‎ ،محافظة جنوب سيناء إعادة فى دائرة واحدة.

فيديو قديم اطلاق اعيرة نارية انتخابات مجلس النواب مركز شرطة الفتح أسيوط وزارة الداخلية اخبار الانتخابات

