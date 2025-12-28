الداخلية تكشف تفاصيل ضبط القائمين على مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبدرشين

الأحد 28 ديسمبر 2025
كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية من صور ومقاطع فيديو تظهر هروب بعض الأشخاص من إحدى المصحات لعلاج الإدمان بالبدرشين بالجيزة لتعرضهم لسوء المعاملة، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات الفورية للتحقق من الواقعة.


وأكدت الوزارة أن المصحة غير مرخصة، وقد تم غلقها بتاريخ 14 أكتوبر الماضي بعد استهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

وبالفحص تمكن رجال المباحث من  تحديد وضبط مالك المصحة ومشرفين بها، من بينهم شخصان لهما معلومات جنائية، حيث أقروا بإعادة فتح المصحة مرة أخرى خلال شهر نوفمبر الماضي دون الحصول على التراخيص القانونية، سعيًا لتحقيق أرباح مالية.


وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة غلق المصحة ومنع استمرار المخالفات.

وزارة الداخلية مصحة غير مرخصة علاج الإدمان البدرشين ضبط القائمين النيابة العامة سوء المعاملة غلق المصحة

