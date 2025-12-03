أخبار الحوادث اليوم: القبض على المتهم بابتزاز أميرة الذهب.. إحالة هدير عبد الرازق وأوتاكا للمحاكمة.. وقرار بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
الداخلية: ضبط مخالفات انتخابية في قنا والفيوم وسوهاج (صور)
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مخالفات انتخابية متعددة في قنا والفيوم وسوهاج وتجميع بطاقات رقم قومى وتوزيع أموال بقنا.
بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق سمسطا ببني سويف
شهدت محافظة بني سويف، مساء اليوم، حادث سير، وقع، إثر تصادم مركبتين "توكتوك" على الطريق الفرعي "سمسطا ـ بني حلة" جنوب غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى على الفور نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف طبي كامل.
رشاوى انتخابية، ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية وأموال لتوجيه الناخبين بقوص
في سياق المتابعة الأمنية لسير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة قوص بقنا من ضبط سيدة بمحيط الدائرة، وبحوزتها عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبلغ مالى، كانت تستعد لتوزيعهم على المواطنين أثناء ترددهم على دوائرهم لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.
ضبط نقّاش حرض شخصين على الادعاء بتلقي مبالغ مالية للإدلاء بصوتيهما بالانتخابات بالإسكندرية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على نقاش لقيامة بتحريض شخصين على الإدعاء بتلقيهم مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة" مقابل إدلائهما بأصواتهما بالانتخابات فى إطار التشكيك فى العملية الانتخابية بالإسكندرية.
مجلس القضاء الأعلى: النائب العام أصدر قرارا بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام
كلّف مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر من وقائع على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بوفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، ويتضمن جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
15 ديسمبر، أولى جلسات محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة
حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 15 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الأجهزة الأمنية تضبط وقائع تلاعب انتخابي بالإسكندرية وقنا وسوهاج (صور)
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات فيديوهات ترويج وادعاءات بتلقي أموال للإدلاء بالأصوات في انتخابات مجلس النواب.
المحكمة الإدارية العليا ترفض الطعن بوقف عمومية معاشات نقابة المحامين
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقام من محامٍ، والتي يطالب فيها ببطلان الدعوة لعقد جمعية عمومية لنقابة المحامين لبحث زيادة المعاشات.
إحالة البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر فيديوهات خادشة
أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الداخلية تكشف تفاصيل سقوط سيدة من أعلى الطريق الدائري ببشتيل
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نفسها من أعلى الطريق الدائرى بـمنطقة بشتيل بالجيزة بزعم تعرضها للمضايقة من مجموعة من الشباب، وتبين أنها قررت بإقدامها على الانتحار لمعاناتها من اضطراب نفسي ونفت تعرضها للمضايقة من أي من الأشخاص.
القبض على 4 أشخاص بتهمة توزيع رشاوى مالية على الناخبين بسوهاج
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح اثنين من المرشحين فى سوهاج.
إخماد حريق محدود داخل مستشفى القصر العيني بالسيدة زينب
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق محدود نشب داخل مستشفى القصر العيني بمنطقة السيدة زينب دون وقوع أي إصابات، ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
حجز المتهم بابتزاز أميرة الذهب، وقرارات عاجلة في الواقعة
تستجوب نيابة الجيزة المتهم في واقعة ابتزاز أميرة الذهب، بتهمة إرسال مقاطع فيديو مفبركة ومخلة لها، ومطالبته بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها، وأمرت بحجزه 24 ساعة على ذمة التحريات.
استغلت دخول صديقتها عمليات الولادة، التحقيق مع سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام سيدة باستغلال حالة صديقتها ودخولها غرفة العمليات لإجراء ولادة، وقامت بسرقة مشغولاتها الذهبية بعد الاستيلاء على مفتاح شقتها أثناء تواجدها معها بالمستشفى.
انهيار عقار ببركة الدماس في أسوان (صور)
شهدت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، حادث انهيار عقار في منطقة بركة الدماس، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة، وأسفر ذلك عن إصابة شخص حتى الآن.
القبض على المتهم بابتزاز أميرة الذهب عبر تطبيق واتساب
ألقت إدارة مباحث الإنترنت بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بابتزاز أميرة الذهب عبر حسابه على تطبيق "واتساب"، ومطالبتها بمبالغ مالية.
الإدارية العليا تتلقى 110 طعون انتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب حتى الآن
ارتفع عدد الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الأولى بالمرحلة الثانية، والتي أعلنت أمس من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات إلى 110 طعون، وما زالت المحكمة تستقبل الطعون حتى الغد الخميس.
غرق يوسف محمد، النيابة تفحص المستندات التنظيمية للبطولة وتستدعي مسئولي اتحاد السباحة
تفحص نيابة مدينة نصر المستندات التنظيمية الخاصة ببطولة الجمهورية تحت 12 عاما المقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة علي خلفية غرق لاعب السباحة يوسف محمد بنادي الزهور، داخل حمام السباحة خلال مشاركته في منافسات البطولة، كما أمرت باستدعاء مسئولي الاتحاد المصري للسباحة لسماع أقوالهم.
