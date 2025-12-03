أخبار الحوادث اليوم: القبض على المتهم بابتزاز أميرة الذهب.. إحالة هدير عبد الرازق وأوتاكا للمحاكمة.. وقرار بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مخالفات انتخابية متعددة في قنا والفيوم وسوهاج وتجميع بطاقات رقم قومى وتوزيع أموال بقنا.

شهدت محافظة بني سويف، مساء اليوم، حادث سير، وقع، إثر تصادم مركبتين "توكتوك" على الطريق الفرعي "سمسطا ـ بني حلة" جنوب غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى على الفور نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف طبي كامل.

في سياق المتابعة الأمنية لسير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة قوص بقنا من ضبط سيدة بمحيط الدائرة، وبحوزتها عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبلغ مالى، كانت تستعد لتوزيعهم على المواطنين أثناء ترددهم على دوائرهم لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على نقاش لقيامة بتحريض شخصين على الإدعاء بتلقيهم مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة" مقابل إدلائهما بأصواتهما بالانتخابات فى إطار التشكيك فى العملية الانتخابية بالإسكندرية.

كلّف مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر من وقائع على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بوفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، ويتضمن جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 15 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات فيديوهات ترويج وادعاءات بتلقي أموال للإدلاء بالأصوات في انتخابات مجلس النواب.

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقام من محامٍ، والتي يطالب فيها ببطلان الدعوة لعقد جمعية عمومية لنقابة المحامين لبحث زيادة المعاشات.

أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نفسها من أعلى الطريق الدائرى بـمنطقة بشتيل بالجيزة بزعم تعرضها للمضايقة من مجموعة من الشباب، وتبين أنها قررت بإقدامها على الانتحار لمعاناتها من اضطراب نفسي ونفت تعرضها للمضايقة من أي من الأشخاص.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح اثنين من المرشحين فى سوهاج.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق محدود نشب داخل مستشفى القصر العيني بمنطقة السيدة زينب دون وقوع أي إصابات، ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تستجوب نيابة الجيزة المتهم في واقعة ابتزاز أميرة الذهب، بتهمة إرسال مقاطع فيديو مفبركة ومخلة لها، ومطالبته بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها، وأمرت بحجزه 24 ساعة على ذمة التحريات.

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام سيدة باستغلال حالة صديقتها ودخولها غرفة العمليات لإجراء ولادة، وقامت بسرقة مشغولاتها الذهبية بعد الاستيلاء على مفتاح شقتها أثناء تواجدها معها بالمستشفى.

شهدت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، حادث انهيار عقار في منطقة بركة الدماس، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة، وأسفر ذلك عن إصابة شخص حتى الآن.

ألقت إدارة مباحث الإنترنت بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بابتزاز أميرة الذهب عبر حسابه على تطبيق "واتساب"، ومطالبتها بمبالغ مالية.

ارتفع عدد الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الأولى بالمرحلة الثانية، والتي أعلنت أمس من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات إلى 110 طعون، وما زالت المحكمة تستقبل الطعون حتى الغد الخميس.

تفحص نيابة مدينة نصر المستندات التنظيمية الخاصة ببطولة الجمهورية تحت 12 عاما المقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة علي خلفية غرق لاعب السباحة يوسف محمد بنادي الزهور، داخل حمام السباحة خلال مشاركته في منافسات البطولة، كما أمرت باستدعاء مسئولي الاتحاد المصري للسباحة لسماع أقوالهم.

