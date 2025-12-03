الأربعاء 03 ديسمبر 2025
حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مستشفى القصر العيني بالسيدة زينب

انتدبت نيابة السيدة زينب الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق محدود نشب داخل مستشفى القصر العيني بـمنطقة السيدة زينب دون وقوع أي إصابات، ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق مستشفى القصر العيني بالسيدة زينب

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى القصر العيني بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق محدود داخل منور مستشفى القصر العيني بالسيدة زينب.
 

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الإدارة العامة للحماية المدنية القصر العينى حريق مستشفى القصر العينى قسم شرطة السيدة زينب منطقة السيدة زينب مستشفى القصر العينى نيابة السيدة زينب

