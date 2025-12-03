الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق محدود داخل مستشفى القصر العيني بالسيدة زينب

حريق داخل مستشفى
حريق داخل مستشفى القصر العيني
18 حجم الخط

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق محدود نشب داخل مستشفى القصر العيني بمنطقة السيدة زينب دون وقوع أي إصابات، ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق مستشفى القصر العيني بالسيدة زينب

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى القصر العيني بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وبالفحص تبين اندلاع حريق محدود داخل منور مستشفى القصر العيني بالسيدة زينب.
 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق مستشفى القصر العيني بالسيدة زينب حريق مستشفى القصر العينى السيدة زينب مستشفى القصر العينى قوات الحماية المدنية بالقاهرة الحماية المدنية بالقاهرة

مواد متعلقة

المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار بالسيدة زينب

حبس شخصين متهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل شركة بالسيدة زينب

ضبط شخصين بسرقة مبالغ مالية من داخل شركة بالسيدة زينب

كشف ملابسات فيديو محاولة سرقة هاتف بأسلوب "الخطف" بالسيدة زينب

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

غرق وسط الحكام والمنقذين، القصة الكاملة لوفاة يوسف محمد في بطولة الجمهورية للسباحة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

محافظ أسوان يتابع جهود التعامل مع انهيار عقار سكني ببركة الدماس (صور)

لاعب الزمالك السابق يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي لضمه

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads