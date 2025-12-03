الإدارية العليا تتلقى 110 طعون انتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب حتى الآن

18 حجم الخط

ارتفع عدد الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الأولى بالمرحلة الثانية، والتي أعلنت أمس من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات إلى 110 طعون، وما زالت المحكمة تستقبل الطعون حتى الغد الخميس.

المحكمة الإدارية العليا تواصل استقبال الطعون

ويواصل جدول المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى الخميس 4 ديسمبر، مع استمرار العمل لنهاية اليوم حتى التاسعة مساءً، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.. ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ48 ساعة المحددة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.