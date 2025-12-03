ضبط سائق سيارة نقل بسبب كشاف خلفى يحجب الرؤية بالقاهرة (فيديو)

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة نقل لقيامه بوضع كشاف عالى الإضاءة بالخلف متسببًا فى حجب الرؤية لقائدى السيارات بالقاهرة معرضًا حياة المواطنين للخطر.

سائق نقل يضع كشاف عالى الإضاءة بالخلف متسببًا فى حجب الرؤية بالقاهرة

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نقل" بوضع كشاف عالى الإضاءة بالخلف متسببًا فى حجب الرؤية لقائدى السيارات بالقاهرة معرضًا حياة المواطنين للخطر.



وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

