الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق سيارة نقل بسبب كشاف خلفى يحجب الرؤية بالقاهرة (فيديو)

ضبط قائد سيارة نقل
ضبط قائد سيارة نقل
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة نقل لقيامه بوضع كشاف عالى الإضاءة بالخلف متسببًا فى حجب الرؤية لقائدى السيارات بالقاهرة معرضًا حياة المواطنين للخطر.

 

سائق نقل يضع كشاف عالى الإضاءة بالخلف متسببًا فى حجب الرؤية بالقاهرة

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نقل" بوضع كشاف عالى الإضاءة بالخلف متسببًا فى حجب الرؤية لقائدى السيارات بالقاهرة معرضًا حياة المواطنين للخطر.


وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أمن القاهرة حجب الرؤية بالقاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية

مواد متعلقة

مصرع فتاة في تصادم بالقاهرة، ووفاة عامل فى حادث دهس بـ15 مايو

ضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة

ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بالقاهرة وبحوزته 13 ألف مطبوع تجاري

حبس 3 مسجلين خطر بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة والشرقية

الأكثر قراءة

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

منتخب العراق يتخطى البحرين بثنائية في كأس العرب 2025

مقتل القيادي المصري بجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن الشوادفي برصاص مسلح مجهول في الفلبين

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

بعد سباح الزهور، 5 مشاهد تكشف المستور في حوادث وفاة الرياضيين

غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل متابعة انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

كأس العرب، العراق يتقدم على البحرين بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads