انهيار عقار ببركة الدماس في أسوان (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، حادث انهيار عقار في منطقة بركة الدماس، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة، وأسفر ذلك عن إصابة شخص حتى الآن.

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بانهيار عقار في منطقة بركة الدماس دائرة قسم أول، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وحتى الآن تبين وجود مصاب فقط.

وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية والمختصين إلى مكان البلاغ لاتخاذ اللازم حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.