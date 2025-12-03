الأربعاء 03 ديسمبر 2025
انهيار عقار ببركة الدماس في أسوان (صور)

انهيار عقار في أسوان
انهيار عقار في أسوان
شهدت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، حادث انهيار عقار في منطقة بركة الدماس، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة، وأسفر ذلك عن إصابة شخص حتى الآن.

 

 تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بانهيار عقار في منطقة بركة الدماس دائرة قسم أول، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وحتى الآن تبين وجود مصاب فقط.

وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية والمختصين إلى مكان البلاغ لاتخاذ اللازم حول الواقعة.

