استغلت دخول صديقتها عمليات الولادة، التحقيق مع سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام سيدة باستغلال حالة صديقتها ودخولها غرفة العمليات لإجراء ولادة، وقامت بسرقة مشغولاتها الذهبية بعد الاستيلاء على مفتاح شقتها أثناء تواجدها معها بالمستشفى.

وكشفت التحقيقات أنه عقب دخول السيدة الحامل لغرفة العمليات استولت صديقتها على مفتاح شقتها، وتوجهت إليها لتتمكن من سرقة مشغولاتها الذهبية، حيث استولت على 5 سبائك ذهب وغويشتين وخاتمين و2 أنسيال، وعندما عادت السيدة لمنزلها اكتشفت اختفاء مجوهراتها، وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اتهام سيدة لصديقتها بالسرقة

البداية كانت عندما حررت سيدة محضرا بقسم شرطة العجوزة تتهم فيه صديقتها بسرقة مجوهراتها أثناء ولادة طفلها بالمستشفى.

تم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته الى قيام المتهمة بنقل صديقتها إلى المستشفى بعدما استغاثت بها عندما فاجأتها آلام الولادة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة، وتمكنت من إعادة المسروقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت برفع البصمات في محيط الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الشقة، والتي كشفت تفاصيل الحادث.

