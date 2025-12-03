الأربعاء 03 ديسمبر 2025
المحكمة الإدارية العليا ترفض الطعن بوقف عمومية معاشات نقابة المحامين

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقام من محامٍ، والتي يطالب فيها ببطلان الدعوة لعقد جمعية عمومية لنقابة المحامين لبحث زيادة المعاشات.

محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق برفض الطعن

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق برفض الطعن المقدم ضد الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين لبحث زيادة المعاشات، مؤكدة صحة الإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة.

وجاء في الأسباب أن الطعن كان بلا أسباب موضوعية أو إجرائية تبرر طلب وقف التنفيذ، مشيرًا إلى تقديم كافة المستندات المالية وتقارير الخبراء الاكتواريين التي تدعم قرارات المجلس.

وبذلك، ستنعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين في موعدها المحدد يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025 بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة لمناقشة زيادة المعاشات واتخاذ القرارات اللازمة.

