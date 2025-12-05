وجوه بائسة وغيبوبة من الصدمة، شاهد ما حدث في لقاء محافظ الدقهلية بأصحاب محال "سوق الخواجات"

18 حجم الخط

حريق المنصورة، وجوه بائسة وغيبوبة من الصدمة، هكذا كان حال أصحاب المحال بـ"سوق الخواجات" بالمنصورة والذي شهد حريقًا ضخمًا أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين أثناء لقائهم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

محافظ الدقهلية يتفقد "سوق الخواجات"

وقام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بجولة ميدانية ليلية في منطقة "سوق الخواجات" بشارع بورسعيد في مدينة المنصورة، لمتابعة الأوضاع بعد الحريق الذي اندلع فيها مؤخرًا، والاطمئنان على استقرار المنطقة.



وخلال الجولة، تابع المحافظ بنفسه الإجراءات المتخذة لتعزيز متطلبات السلامة والوقاية داخل الأسواق والمباني القديمة، مؤكدًا مراجعة شروط الحماية المدنية في تلك المواقع، وشدد على ضرورة الصيانة الدورية لصنابير الحريق، والتأكد من توافر طفايات الحريق في جميع المنشآت، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.



كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين في المنطقة، حيث طمأنهم إلى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، ووعد بدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لخدمة أهالي المنطقة.



وفي ختام الجولة، كلف مرزوق الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لتطبيق إجراءات الحماية المدنية ومراجعة صلاحية طفايات وصنابير الحريق بشكل دوري.

وأول أمس الأربعاء قدم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واجب العزاء لأسر الضحايا الخمسة في حريق سوق "الخواجات" بالمنصورة، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

وتوجه المحافظ إلى قرية "شبرا بدين" لتقديم العزاء في وفاة كُلٍ من علي محمد مصطفى الطنطاوي وابنه ماجد، كما قدم العزاء بالسرادق المقام أمام نادي الزراعيين بالمنصورة، في وفاة محمد أحمد السيد نخلة، ورأفت ماهر محمد صيام، ثم توجه لتقديم العزاء في وفاة أدهم مصطفى صالح البنا بشارع بورسعيد.

وأعرب المحافظ عن حزنه البالغ لفقدان هؤلاء الشباب، داعيًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

