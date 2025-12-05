ارتفاع البتلو والكندوز وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق

18 حجم الخط

أسعار اللحمة اليوم ، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الجمعة، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 426 جنيهًا للكيلو

التغيير: ارتفاع جنيه

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 391 جنيها للكيلو

التغيير: انخفاض 3.5 جنيه

نطاق السعر: من 300 إلى 460 جنيهًا

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 425 جنيها

التغيير: ارتفاع 8 جنيهات

نطاق السعر: 350 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 386 جنيهًا

التغيير: انخفاض 50 قرشًا

نطاق السعر: 300 – 500 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 354 جنيهًا

التغيير: انخفاض جنيهين

نطاق السعر: 250 – 400 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 414 جنيها

التغيير: ارتفاع 5 جنيهات

نطاق السعر: 350 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 402 جنيه

التغيير: ارتفاع 1.5 جنيه

نطاق السعر: 340 – 460 جنيهًا للكيلو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.