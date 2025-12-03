الأربعاء 03 ديسمبر 2025
حوادث

رشاوى انتخابية، ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية وأموال لتوجيه الناخبين بقوص

رشاوى انتخابية، ضبط
رشاوى انتخابية، ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية وأموال
في سياق المتابعة الأمنية لسير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة قوص بقنا من ضبط سيدة بمحيط الدائرة، وبحوزتها عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبلغ مالى، كانت تستعد لتوزيعهم على المواطنين أثناء ترددهم على دوائرهم لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات

