الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سيدة و3 آخرين بتهمة توزيع رشاوى انتخابية في طهطا بسوهاج

القبض على سيدة و3
القبض على سيدة و3 آخرين بتهمة توزيع رشاوى انتخابية فى طهطا
18 حجم الخط

ضبطت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين العملية الانتخابية بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج، سيدة مقيمة ببندر طهطا وبصحبتها 3 أشخاص، أثناء تواجدهم بأحد الشوارع المحيطة بإحدى اللجان الانتخابية.

وخلال فحص الموقف، عُثر بحوزتها على مبالغ مالية مجهزة للتوزيع على المواطنين المضبوطين معها، بهدف التأثير على اختياراتهم ودفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

القوات تحفظت على المضبوطات والمتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على كافة التفاصيل والمسؤوليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رشاوى انتخابية ضبط سيدة بسوهاج انتخابات طهطا تأمين اللجان تأثير على الناخبين

مواد متعلقة

الهيئة الوطنية: توجيهات عاجلة بتمكين وسائل الإعلام من تغطية الانتخابات داخل اللجان الفرعية

حازم بدوي: ما تشهده الانتخابات هو تصحيح لممارسات خاطئة استغلها البعض للقفز فوق إرادة الناخبين

إعادة الانتخابات في كاريكاتير فيتو

المصرية لحقوق الإنسان تطالب الوطنية للانتخابات بالتحقيق في رشاوى انتخابية تم رصدها

الأكثر قراءة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الائتلاف المصري: انتظام التصويت وتفاوت الإقبال في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات النواب

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

بعد غرق اللاعب يوسف محمد، تفريغ كاميرات المراقبة بحمام السباحة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 3-12-2025

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء

الدولار يرتفع أمام الجنيه في منتصف تعاملات الأربعاء

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

قصة مسجد الحديبية بمكة المكرمة، فضله وأسماؤه وسبب التسمية

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads