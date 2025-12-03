القبض على سيدة و3 آخرين بتهمة توزيع رشاوى انتخابية في طهطا بسوهاج

18 حجم الخط

ضبطت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين العملية الانتخابية بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج، سيدة مقيمة ببندر طهطا وبصحبتها 3 أشخاص، أثناء تواجدهم بأحد الشوارع المحيطة بإحدى اللجان الانتخابية.

وخلال فحص الموقف، عُثر بحوزتها على مبالغ مالية مجهزة للتوزيع على المواطنين المضبوطين معها، بهدف التأثير على اختياراتهم ودفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

القوات تحفظت على المضبوطات والمتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على كافة التفاصيل والمسؤوليات.

