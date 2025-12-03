توافد المواطنين على لجان الرمل بالإسكندرية في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب (صور)

18 حجم الخط

واصل الناخبين بمحافظة الإسكندرية، التوافد على اللجان الفرعية بدائرة الرمل، عصر اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل والمقرر عقدها يومي ٣ و٤ ديسمبر ٢٠٢٥.

وحرص كبار السن والسيدات التواجد أمام اللجان الانتخابية بدائرة الرمل للمشاركة في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل، في إطار دعمهم المتواصل للدولة ومؤسساتها المصرية.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، ورصد كافة التفاصيل والتطورات داخل اللجان.

وكان قد أعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل والمقرر عقدها يومي ٣ و٤ ديسمبر ٢٠٢٥، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وبهدف توفير بيئة مناسبة تضمن سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

وتشمل العملية الانتخابية بدائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ744,824 ناخبًا، ويقع نطاقها داخل قسمَي شرطة رمل اول وثان.

